Скорость ходьбы влияет на продолжительность жизни

Группа ученых из Сиднейского университета, работавших в сотрудничестве с британскими и ирландскими научными специалистами, обнаружила: быстрая ходьба ведет к снижению смертности от всех причин в среднем на 20%. Если быструю ходьбу практикуют люди старше 60 лет, то оздоровительный эффект оказывается в два раза сильнее, удостоверились авторы проекта.

Ученые отмечают, что образ жизни большинства взрослых занятых работой людей ограничивает их двигательную активность, пишет Medikforum. Тем, у кого нет времени на спорт, исследователи рекомендуют частые прогулки на воздухе. Ходьба на скорости пять километров в час уже считается умеренной физической активностью, подчеркнули специалисты.

В рамках данного проекта были проанализированы данные 50 255 тысяч человек возрастом от 30 лет. Зафиксировав вначале информацию о половой принадлежности, возрасте, индексе массы тела и общем уровне физической активности участников, ученые в течение последующих двух лет отслеживали все изменения в здоровье людей.

В итоге исследователи выяснили, что по сравнению с теми, кто ходит медленно, люди со средней скоростью ходьбы уменьшали риск преждевременной смерти от всех причин на 20%, а те, кто ходил в более быстром темпе, - на 24%.

«В выборке людей старше 60 лет средняя скорость ходьбы уменьшала риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, а быстрая и оживленная ходьба - на 53%», - отметили при этом ученые.