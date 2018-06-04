Фотоконкурс на Limon.ee! Выиграйте четыре билета на концерт Scooter

УСЛОВИЯ НАШЕГО ФОТОКОНКУРСА:

Разыграем: один счастливчик получит целых 4 билета на концерт Scooter в Хаапсалу! Общая стоимость приза - 116 евро.

Что нужно сделать: пришлите до 10 июня 23:59:59 на адрес info@limon.ee фото себя или друга/подруги/родственника, у кого прическа и цвет волос, как у Scooter. Также фото можно отправить ЗДЕСЬ! Или через Facebook Limon.

В ТЕМЕ письма укажите ключевое слово Scooter, а в тексте письма напишите ваше имя и номер телефона и укажите, кто изображен на фото (например: сын, дочь, брат, сестра, мать, отец, начальница...

Scooter live ФОТО: Madis Sinivee

Что следует учесть, отправляя снимок в редакцию: для участия в розыгрыше необходимо и достаточно одного снимка. Любой снимок, присланный в редакцию, может быть опубликован в галерее, допущенной до голосования. После отправления фото и тем более после начала голосования невозможно отказаться от участия в конкурсе. Ваш номер телефона и имя афишироваться на сайте, естественно, не будут. Они необходимы для оперативной связи с вами в случае вашей победы. Редакция оставляет за собой право не публиковать неподходящие снимки.

Что дальше: редакция выберет до 25 самых лучших фото, которые будут допущены до всенародного голосования на сайте www.limon.ee. 11 июня на портале Limon.ee начнется всенародное голосование, которое продлится до 15 июня 15:00:00. Среди трех снимков, набравших больше всего голосов, редакция выберет ОДНОГО победителя и объявит счастливчика 15 июня во второй половине дня.

Удачи в игре!