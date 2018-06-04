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Вау! Макс Барских заинтриговал сеть новым фото

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Макс Барских

ФОТО: пресс-служба Макса Барских

На фото артист запечатлен после феерического концерта в гримерке с полотенцем на груди, на которой видна большая татуировка в виде создания с человеческим телом, орлиным лицом и широкими длинными крыльями, пишет Сегодня.

Менее чем за сутки фото Барских набрало свыше 40 тысяч просмотров, вызвав бурю эмоций и обсуждений о символическом значении нового тату артиста.

Сам певец, увидев большое количество вопросов, в комментариях под снимком рассказал, что работа еще не завершена и олицетворяет египетского бога Амон Ра.

 

После концерта 🎤🤤🔫

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А ранее в интервью журналистам певец признался, почему делает татуировки:

«Каждая татуировка для меня – это символ тех или иных эмоций, которые я переживал. Это оттиск чувств и выражение свободы. В каждый символ я закладывал смысл, пока пазл не сошелся. На моей руке изображена божественная энергия, создавшая мир, с помощью поцелуя двух стихий – ветра и земли, ангела и человека. Также недавно на моей груди появилась татуировка египетского бога солнца – Амон Ра», – прокомментировал Барских.

Первое тату Макса было сделано в 2011 году в Харькове, как подарок к своему 21-летию.

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