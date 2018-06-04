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  • Нет слов! 37-летняя Пэрис Хилтон появилась на пляже в детском бикини

Нет слов! 37-летняя Пэрис Хилтон появилась на пляже в детском бикини Смотрите фото!

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Вся семья Пэрис Хилтон в эти дни собралась на Сен-Бартелеми, где собираются отпраздновать свадьбу брата Пэрис Баррона Хилтона и Тессы фон Вальдердорфф. 

Однако внимание многих привлекли снимки самой актрисы, на которых она позирует в купальнике «My little pony». Снимки были опубликованы в Instagram, где тут же набрали более сотни тысяч лайков каждый.

Поклонники отметили, что не каждый день можно заметить 37-летнюю американскую актрису, которая появилась на пляже в бикини с лошадками из знаменитого мультика.

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