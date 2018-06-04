Как в мыльной опере: Джанет Джексон вызвала полицию, когда ее сын был с отцом

Выходные аль-Мана проводил вместе со своим годовалым сыном. Однако сердце матери было неспокойно, и она решила вызвать полицию, чтобы убедиться, что с малышом все в порядке.

«Полицейские приехали туда. Они убедились, что ребенок в порядке, и уехали»,— рассказал инсайдер.

Как рассказал брат певицы Рэнди Джексон, ее беспокойство было обусловлено тем, что няню, которая находилась вместе с ее бывшим мужем и ребенком, напугало поведение Виссама. Ей даже пришлось запереться в ванной, чтобы связаться с Джексон.

Представители аль-Мана эти новости пока не прокомментировали.

Напомним, что о разводе пары стало известно в апреле прошлого года, всего через три месяца после рождения их ребенка. Как заявляла Джексон, причиной ее расставания с мужем стало его поведение. По словам звезды, он не только ее оскорблял, но и применял по отношению к ней физическую силу.

«Как насчет всего того, что ты сделал со мной? Ты помнишь, как ты бил меня по лицу? Как я умоляла тебя остановиться?», — поет она в одной из своих песен.