Николай Носков готовится вернуться на сцену после инсульта

Год назад певца Николая Носкова поразил ишемический инсульт. Но постепенно здоровье восстанавливается. Носков уже прошёл курс реабилитации в одной из клиник, пишет Лайф со ссылкой на Стархит.
Сейчас артист продолжает лечение дома. Помогают бороться с болезнью 62-летнему певцу супруга Марина и дочь Екатерина. Часто в гости приезжают друзья.
«Николай Иванович чувствует себя хорошо, бодро, с каждым днём его состояние улучшается, — рассказали в окружении Носкова. — Он проводит много времени на свежем воздухе. Врачи говорят, что полное возвращение к обычной жизни вполне возможно. С музыкантом занимаются лучшие специалисты. Да, пока остаются определённые проблемы с речью, но настрой самый боевой. А петь артист начал ещё раньше, чем вновь заговорил, поэтому сейчас уже вовсю репетирует, работает над новыми композициями. И надеется в ближайшее время порадовать поклонников».
Чтобы помочь музыканту, оказавшемуся в непростой ситуации, его близкие хотят организовать благотворительный концерт. Все средства, вырученные от него, будут направлены семье Носковых — на оплату дорогостоящего лечения, реабилитационных процедур.
Поклонники Носкова по-прежнему требуют присвоить ему звание «Заслуженный артист». Фанаты исполнителя создали петицию, адресованную Министерству культуры России и Госдуме.