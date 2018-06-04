Николай Носков готовится вернуться на сцену после инсульта

«Николай Иванович чувствует себя хорошо, бодро, с каждым днём его состояние улучшается, — рассказали в окружении Носкова. — Он проводит много времени на свежем воздухе. Врачи говорят, что полное возвращение к обычной жизни вполне возможно. С музыкантом занимаются лучшие специалисты. Да, пока остаются определённые проблемы с речью, но настрой самый боевой. А петь артист начал ещё раньше, чем вновь заговорил, поэтому сейчас уже вовсю репетирует, работает над новыми композициями. И надеется в ближайшее время порадовать поклонников».