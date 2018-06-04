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  • Самые нелепые платья «Кинотавра»: известная актриса пришла в свадебном наряде

Самые нелепые платья «Кинотавра»: известная актриса пришла в свадебном наряде

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В Сочи прошла торжественная церемония открытия 29-го фестиваля "Кинотавр". Для звездных красавиц красная дорожка стала очередным поводом блеснуть своими нарядами и безусловным вкусом. 

Однако придирчивые критики одобрили далеко не все наряды знаменитостей. Некоторые из них они назвали откровенно нелепыми или не соответствующими формату мероприятия.

Так элегантное и пышное платье актрисы Натальи Бордо, которое она дополнила напоминающей фату вуалью, уместнее бы смотрелось на свадьбе, а не на красной дорожке "Кинотавра", считают некоторые эксперты.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Дизайнеру Бэлле Потемкиной досталось за то, что ее наряд больше похож не на платье, а на кремовый торт.

Также модные критики сочли, что Нонна Гришаева решила одеться в стиле "ретро", однако так увлеклась, что отмотала назад на несколько веков. Средневековый образ странно смотрелся на красной дорожке в Сочи, да и ведущая Ксения Собчак в "стрекозиных" очках и в черно-белом платье с широкими плечиками, плавно превращающимися в рукава, произвела неоднозначное впечатление.

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