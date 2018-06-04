Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО)

Уудо пришел на шоу, чтобы исполнить свою мечту и стать суперзвездой, и сейчас, когда его желание исполнилось, он поблагодарил всех, кого встретил на этом пути.

Молодой человек живет в Курессааре, где занимается фермерством. К слову, он замечательно играет на гитаре, трубе и немного - на клавишах и скрипке.

«Я люблю и со всей душой делаю свое дело, знаю, что мое место на сцене. Я всю жизнь боролся за то, чтобы мою музыку услышали», - сказал Удо на съемках шоу.