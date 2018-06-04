Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО)

Вчера, 3 июля, в Saku Suurhall прошел финал конкурса «Eesti otsib superstaari», в котором победил 21-летний юноша с Сааремаа Уудо Сепп.
Уудо пришел на шоу, чтобы исполнить свою мечту и стать суперзвездой, и сейчас, когда его желание исполнилось, он поблагодарил всех, кого встретил на этом пути.
Молодой человек живет в Курессааре, где занимается фермерством. К слову, он замечательно играет на гитаре, трубе и немного - на клавишах и скрипке.
«Я люблю и со всей душой делаю свое дело, знаю, что мое место на сцене. Я всю жизнь боролся за то, чтобы мою музыку услышали», - сказал Удо на съемках шоу.
В качестве приза молодой человек получил годовой контракт с компанией Universal Music, что также означает, что в скором времени его композиции появятся в сервисе Spotify. Также победителю полагается год бесплатных полетов на самолетах авиакомпании Nordica.