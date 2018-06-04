Она вообще ест? Дапкунайте перепугала болезненной худобой на фестивале

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

В свои 55 лет Ингеборга Дапкунайте может похвастаться прекрасными внешними данными и лучезарной улыбкой. Однако это не мешает многочисленным поклонникам и светским хроникерам беспокоиться за ее здоровье.

Очередным поводом для разговоров о самочувствии актрисы стало ее появление на красной дорожке "Кинотавра". Перед гостями церемонии открытия кинофестиваля и многочисленными репортерами она предстала в изящном черном платье. Однако многие обратили внимание не на сам наряд, а на то, как он сидит на ней.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Проступающие ключицы и общая хрупкость фигуры навела некоторых обеспокоенных поклонников на мысли о некоей болезни, которая может терзать Ингеборгу Дапкунайте. Впрочем, эту версию опровергает широкая улыбка, которой актриса одаривала присутствующих на "Кинотавре".

Некоторые предположили, что Дапкунайте просто пробует на себе какую-то крайне эффективную диету. Модные же критики переложили ответственность за несколько пугающий внешний вид актрисы на ее наряд.