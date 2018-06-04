Настасья Самбурская объяснила свое «избиение»

В начале мая актриса и ведущая Анастасия Самбурская заявила, что ее сильно избили, и показала фото из больницы. На нем ведущая лежала на койке, а ее лицо было покрыто синяками и кровоподтеками.
— Кому это было нужно? Не месть ли это за "Ревизорро"? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу, — так прокомментировала снимок Самбурская в "Инстаграме". Поклонники усомнились в том, что ведущая действительно получила травмы.
И вот спустя ровно месяц Самбурская выложила новое фото и объяснила своё отсутствие в соцсетях. По её словам, это был "социальный эксперимент", который дал ей понять, сможет ли она жить без "Инстаграма".
— Вас всех наверняка интересует вопрос, почему я отсутствовала так долго. Мне кажется, пришло время дать вам ответ. Друзья, это был мой социальный эксперимент. Я хотела понять, насколько я могу жить без "Инстаграма". Ответ я получила — могу. Ничто не изменилось в моей работе и занятости (так что все замечания про говноактрису из "Инстаграма" топают на хер, говноактриса я и без "Инстаграма"), не поменялся приток денег (не так много рекламы я даю). Изменилось только распределение времени, его стало больше на тех, кто рядом и на кого его больше всех не хватало — на моего любимого человека, моих друзей. Я должна вам сказать — жизнь это то, что происходит вне страницы "Инстаграма", — написала актриса.
Поклонники с восторгом встретили возвращение. "Наконец-то ты вернулась", "Мы скучали" — написали сотни поклонников.
Некоторые, впрочем, посоветовали так не делать.
— Настасья, не делай так больше, пожалуйста, я правда очень сильно переживала, что тебя избили. Я каждый день заходила на твою страницу и ожидала увидеть новую публикацию, но там ничего не было, и, когда я сегодня увидела твою новую публикацию, я просто была вне себя от радости, сходила с ума. Пожалуйста, не пропадай так больше надолго, — написала одна из пользовательниц.