Григорий Лепс рассказал, как хотел умереть в 27 лет от наркотиков

Многие артисты еще с детства точно знают, чем они будут заниматься в жизни. По крайней мере именно на школьные годы приходятся первые попытки Григория Лепса всерьез заняться музыкой, пишут Dni.ru.

Более того, сам псевдоним Лепс возник именно в те годы – именно так называли Григория Лепсверидзе его одноклассники. Однако и того времени он вынес не только сценическое имя, но и общий музыкальный настрой. В детстве он даже строил планы на будещее – повторить судьбу легендарного Джими Хендрикса.

"Когда мы были пацанами, нам было лет по 14-15, мы только-только начинали заниматься музыкой, тогда это была идея фикс, что вот Джими Хендрикс умер в 27 лет от наркотиков, и мы должны также должны жить – секс, наркотики, рок-н-ролл", – рассказал Григорий Лепс в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ.

Отметим, легендарный музыкант Джими Хендрикс известен не только благодаря своему виртуозному владению гитарой и созданию нового звучания, на годы определившего развитие современной музыки, но и из-за обстоятельств смерти. На пике своей карьеры он активно злоупотреблял наркотическими веществами и алкоголем, пока не погиб, захлебнувшись рвотными массами после передозировки.