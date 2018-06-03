Геройский поступок актера Камбербэтча восхитил народ

Артист ехал с женой в такси, когда увидел, что мужчину, доставлявшего еду, избивают несколько человек. Камбербэтч не раздумывая остановил машину и подбежал к нападавшим. В итоге актеру удалось спугнуть хулиганов, и они сбежали. Поклонники пришли в восторг от храбрости Бенедикта.