Геройский поступок актера Камбербэтча восхитил народ
3 июня 2018 г., 17:17
Британский актер Бенедикт Камбербэтч защитил курьера от нападения грабителей. Инцидент произошел в Лондоне неподалеку от Бейкер-стрит, передает Dni.ru со ссылкой на Sky News.
Артист ехал с женой в такси, когда увидел, что мужчину, доставлявшего еду, избивают несколько человек. Камбербэтч не раздумывая остановил машину и подбежал к нападавшим. В итоге актеру удалось спугнуть хулиганов, и они сбежали. Поклонники пришли в восторг от храбрости Бенедикта.