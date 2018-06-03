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Геройский поступок актера Камбербэтча восхитил народ

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Главную роль в сериале играет Бенедикт Камбербэтч.

ФОТО: Kaader telesarjast

Британский актер Бенедикт Камбербэтч защитил курьера от нападения грабителей. Инцидент произошел в Лондоне неподалеку от Бейкер-стрит, передает Dni.ru со ссылкой на Sky News.

Артист ехал с женой в такси, когда увидел, что мужчину, доставлявшего еду, избивают несколько человек. Камбербэтч не раздумывая остановил машину и подбежал к нападавшим. В итоге актеру удалось спугнуть хулиганов, и они сбежали. Поклонники пришли в восторг от храбрости Бенедикта.

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