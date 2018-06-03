Страшная трагедия: появились подробности гибели «Миссис мира 2018»
3 июня 2018 г., 13:43
Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Чок-Тал около 21:10 по местному времени, пишет Life.ru.
Водитель такси, где находилась победительница Miss Universe Beauty 2018, обладательница титула "Миссис мира — 2018" Сания Шакирова, не справился с управлением и врезался в стену кладбища. Об этом сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.
Всего в автомобиле находилось три человека. Авария произошла 2 июня около 21:10 по местному времени в селе Чок-Тал.