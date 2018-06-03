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Страшная трагедия: появились подробности гибели «Миссис мира 2018»

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Свеча. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Чок-Тал около 21:10 по местному времени, пишет Life.ru.

Водитель такси, где находилась победительница Miss Universe Beauty 2018, обладательница титула "Миссис мира — 2018" Сания Шакирова, не справился с управлением и врезался в стену кладбища. Об этом сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.

Всего в автомобиле находилось три человека. Авария произошла 2 июня около 21:10 по местному времени в селе Чок-Тал.

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