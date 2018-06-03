Что готовит нам первый месяц лета: читай точный гороскоп от Павла Глобы

Овен

Для деловых и активных Овнов наступает отличное время. Есть шанс воплотить бизнес-идею, которая долго сидела в голове. Ваш энтузиазм притянет нужных людей, но будьте осторожны, не сожгите их своим пылом. В личной жизни излишнее рвение может сыграть злую шутку. Будьте мягче и уступчивее с человеком, который вам небезразличен.

Телец

Июнь для Тельцов — месяц накопления и распределения энергии. Вам не придется лезть из кожи вон, чтобы понравиться окружающим — нужные люди и так подтянутся. Будьте спокойны и безмятежны, как лотос на воде, избегайте участия в ссорах, и тогда вы не пропустите ваш звездный час.

В работе вам предстоит примерить роль лидера, чтобы воплотить удачный проект. В то же время звезды требуют вплотную заняться здоровьем. Если вы уже давно собираетесь купить абонемент в спортзал, самое время сделать это!

Близнецы

Июнь станет для вас стартовой площадкой для профессиональных достижений. Чтобы быть на высоте, уделите внимание здоровью. Вам критически необходимо восполнить запас энергии. Старайтесь не есть на ночь и избавиться от вредных привычек. Устройте себе отдых, и чем дальше от неприятных людей, тем лучше.

Рак

Чтобы воплотить грандиозные планы, придется изрядно попотеть. Чрезмерная нагрузка может вылиться в эмоциональный перекос, поэтому звезды советуют вам провести июнь спокойно и размеренно, не рваться в бой. Медитируйте, чаще гуляйте на свежем воздухе. Переждите этот месяц и наберитесь сил.

В конце июня Ракам поступят предложения на выгодных условиях, которые вы сможете воплотить уже в середине лета.

Лев

Творческие Львы, ваш час настал! Начало лета обещает быть ярким и насыщенным. Сейчас вам под силу воплотить самые смелые проекты и даже положить начало новым модным течениям. В вашем окружении появятся единомышленники, которые помогут осуществить самые смелые планы. Всё происходящее начинает казаться чудом, и это норма!

Дева

В начале лета Девы полны сил и энтузиазма. Не скрывайте ваши планы и идеи, делитесь ими с окружающими. Вас подхватит вихрь профессионального успеха, благодаря которому приятно зазвенит в кармане. Трудоголизм трудоголизмом, но не забывайте о здоровье, этот ресурс нужно восстанавливать как можно чаще.

Семейным Девам стоит организовать отпуск и отправиться в горы. Если отношения с близкими не ладятся, поездка к морю смягчит острые углы.

Весы

Июнь — не лучшее время, чтобы планировать отпуск: еще есть дела, которые нужно закончить. Не стоит переживать — вашего колоссального трудолюбия хватит на десятерых. Если вы ищете подработку, вскоре вам поступит предложение от неожиданного человека. Заработанные деньги пустите на удовольствия не глядя, сделайте себе подарок, вы заслужили!