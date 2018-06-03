Что готовит нам первый месяц лета: читай точный гороскоп от Павла Глобы

Узнай, что нужно делать, чтобы месяц был продуктивным и во всех отношениях приятным. Не расстраивайся, если звезды сулят неприятности. Пользуйся подсказками, и у тебя получится избежать острых углов, пишет Ofigenno.com.
Овен
Для деловых и активных Овнов наступает отличное время. Есть шанс воплотить бизнес-идею, которая долго сидела в голове. Ваш энтузиазм притянет нужных людей, но будьте осторожны, не сожгите их своим пылом. В личной жизни излишнее рвение может сыграть злую шутку. Будьте мягче и уступчивее с человеком, который вам небезразличен.
Телец
Июнь для Тельцов — месяц накопления и распределения энергии. Вам не придется лезть из кожи вон, чтобы понравиться окружающим — нужные люди и так подтянутся. Будьте спокойны и безмятежны, как лотос на воде, избегайте участия в ссорах, и тогда вы не пропустите ваш звездный час.
В работе вам предстоит примерить роль лидера, чтобы воплотить удачный проект. В то же время звезды требуют вплотную заняться здоровьем. Если вы уже давно собираетесь купить абонемент в спортзал, самое время сделать это!
Близнецы
Июнь станет для вас стартовой площадкой для профессиональных достижений. Чтобы быть на высоте, уделите внимание здоровью. Вам критически необходимо восполнить запас энергии. Старайтесь не есть на ночь и избавиться от вредных привычек. Устройте себе отдых, и чем дальше от неприятных людей, тем лучше.
Рак
Чтобы воплотить грандиозные планы, придется изрядно попотеть. Чрезмерная нагрузка может вылиться в эмоциональный перекос, поэтому звезды советуют вам провести июнь спокойно и размеренно, не рваться в бой. Медитируйте, чаще гуляйте на свежем воздухе. Переждите этот месяц и наберитесь сил.
В конце июня Ракам поступят предложения на выгодных условиях, которые вы сможете воплотить уже в середине лета.
Лев
Творческие Львы, ваш час настал! Начало лета обещает быть ярким и насыщенным. Сейчас вам под силу воплотить самые смелые проекты и даже положить начало новым модным течениям. В вашем окружении появятся единомышленники, которые помогут осуществить самые смелые планы. Всё происходящее начинает казаться чудом, и это норма!
Дева
В начале лета Девы полны сил и энтузиазма. Не скрывайте ваши планы и идеи, делитесь ими с окружающими. Вас подхватит вихрь профессионального успеха, благодаря которому приятно зазвенит в кармане. Трудоголизм трудоголизмом, но не забывайте о здоровье, этот ресурс нужно восстанавливать как можно чаще.
Семейным Девам стоит организовать отпуск и отправиться в горы. Если отношения с близкими не ладятся, поездка к морю смягчит острые углы.
Весы
Июнь — не лучшее время, чтобы планировать отпуск: еще есть дела, которые нужно закончить. Не стоит переживать — вашего колоссального трудолюбия хватит на десятерых. Если вы ищете подработку, вскоре вам поступит предложение от неожиданного человека. Заработанные деньги пустите на удовольствия не глядя, сделайте себе подарок, вы заслужили!
Семейные Весы несколько отдалились от близких, и они это чувствуют. Совместный поход на природу будет как нельзя кстати. У Весов без пары наклевывается роман, но он будет недолгим, хотя и запоминающимся.
Скорпион
Скорпионы, будьте осторожны: наступил период эмоционального застоя. Однако не стоит переживать, это время необходимо для того, чтобы наконец-то увидеть настоящее положение вещей. Люди покажут свое истинное лицо, поэтому без ссор и разборок не обойтись. Вас спасут длительные командировки. Выделите время только на себя.
Стрелец
В этом месяце звезды настоятельно рекомендуют вам поменьше валяться на любимом диване и побольше действовать. Ваш природный оптимизм и умение извлекать выгоду из мелочей сыграют на руку. Эмоциональная подзарядка также пойдет на пользу: сходите в кино, театр или на выставку — желательно в другом городе.
Азартным Стрельцам лучше воздержаться в этом месяце от игр, слишком велик риск проиграть по-крупному.
Козерог
«Язык мой — враг мой»: то, о чём стоит помнить всем Козерогам в начале лета-2018. Испорченная репутация не стоит пустых сплетен. Окунитесь в этом месяце в карьеру с головой, разработайте личный финансовый план на ближайшие 2–3 месяца. Ежедневное планирование тоже хорошая привычка.
В амурных делах сделайте ставку на постоянство, но эксперименты в постели приветствуются.
Водолей
Если вы загорелись новым увлечением, пробуйте себя в новой профессии, звезды дают вам зеленый свет. В этом месяце удача сама идет вам в руки, а вместе с ней и приятные денежные бонусы. Старайтесь меньше распространяться о ваших достижениях, чтобы избежать сплетен и пустых разговоров.
Одинокие Водолеи могут встретить любовь: даже знакомство в соцсетях способно перерасти в серьезное чувство!
Рыбы
Рыбы никогда не ошибаются, если слушают свое сердце. Сейчас именно то время, чтобы довериться интуиции: даже если всё идет не совсем гладко, рано или поздно это обернется для вас удачей. Займитесь своим здоровьем, подлатайте бреши в энергетике. Черпать силы лучше всего из общения с семьей. Не придавайте слишком большое значение рабочим неурядицам — всё наладится!