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  • Душераздирающая история: «Мы проиграли борьбу с раком, но смерть моей малышки спасла 15 жизней...»

Душераздирающая история: «Мы проиграли борьбу с раком, но смерть моей малышки спасла 15 жизней...»

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Свеча. Иллюстративный снимок.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

13-летняя Шарлотта Митчелл из Девона, Великобритания, скончалась от агрессивной опухоли головного мозга — глиобластомы. После постановки диагноза девочка прожила всего шесть недель, но успела принять решение стать посмертным донором.

Шарлотта Митчелл умерла в начале мая, всего через шесть недель после того, как врачи поставили ей страшный диагноз — глиобластома. Девочка даже не успела начать лечение — болезнь разрушила её слишком быстро. Несмотря на это, девочка успела принять решение о посмертном донорстве органов и теперь сможет изменить к лучшему жизни пятнадцати человек, пишет Life.ru.

49-летняя мать Шарлотты Карен рассказывает, что у дочери всегда было обострённое чувство справедливости. Она стремилась помогать людям, поэтому с радостью согласилась на донорство. Женщина уверена, что другие родители смертельно больных детей тоже должны обсуждать с ними этот вопрос. Отметим, что по законам Англии изъятие органов невозможно без согласия донора, а значит, дети должны сами принимать это трудное решение.

"Важно, чтобы родители говорили с детьми об этом выборе. Шарлотта сказала нам, что всё понимает и что хочет дать кому-нибудь шанс на жизнь", - сказала Карен Митчелл.

По информации издания Daily Mail, Шарлотта смогла стать донором сердца, поджелудочной железы, почек, а также роговицы, кожи и костей.

"Без сомнения, меня утешает то, скольким людям помогут её органы. Это единственное, что меня поддерживает", - говорит Карен Митчелл.

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