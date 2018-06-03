13 причин, почему Лев - это лучший знак Зодиака

7. Из них получаются отличные предсказатели.

Ни для кого не секрет, что Львы любят поговорить. Но их слова, как правило, несут в себе зерно мудрости. Вы всегда можете получить у них ценный совет. Львы не подводят людей. Иногда их слова трудно понять, но от этого они не становятся менее ценными. Рожденные под данным знаком склонны к драматизму в своих предсказаниях, но если вы можете не обращать на это внимание, то в итоге получите довольно точное послание. И оно укажет вам на нужное направление.

8. Они потрясающие романтики.

Они слащавые, эмоциональные и точно такие, как показывают в кино или рассказывают в сказках. С помощью своих замысловатых сюрпризов, неожиданных букетов из ваших любимых цветов и полуночных свиданий Львы заставляют вас чувствовать себя персонажем какой-то книги Николаса Спаркса. С ними вы становитесь властелином мира и их сердца. Львы не стесняются своей романтической натуры, да и не должны этого делать. Такие настоящие мастера любви в наше время почти не встречаются, поэтому вам стоит крепко держаться за то, что у вас есть.

9. Они абсолютные экстраверты.

Если вы оставите его на пять минут в комнате с пятью незнакомцами, то по возвращении увидите, что он уже нашел общий язык с каждым из них. Львы социальны до невозможности. Они обожают приключения, везде ищут удовольствия и просто хотят жить на полную. Эти личности определенно относятся к тому типу людей, которых вы бы хотели видеть на своем собрании, чтобы придать ему остроты.

10. Они ревностные соперники.

У Львов есть одна сторона, с которой вам лучше не связываться. Стоит вам их «зацепить» и они набросятся на вас с полной силой. Это касается любой из сфер жизни, будь то работа, образование, любовь – Львы во всем должны быть лучшими. Они не боятся рисковать и берут от жизни максимум. А еще рожденные под этим знаком знают, что работают гораздо лучше, если их подстегивает дух соперничества.

11. Они исключительно преданны.

Если вы встречаетесь со Львом, то можете быть уверены, что он никогда вас предаст. Лев может общаться с другими мужчинами/женщинами или проводить время в обществе представителей противоположного пола, но никогда не сделает ничего такого, чтобы навредило бы вашим отношениям. Если среди ваших друзей есть Львы, то ради вашей защиты они готовы пойти хоть на край света. Окажись вы в беде, эти люди первыми придут на помощь, чтобы вновь поставить вас на ноги.

12. Они всегда стремятся к самому лучшему.

Их них заоблачные мечты. Львы очень предприимчивы, а их тщательно продуманные планы сложно превзойти. Они обожают драматические моменты и буквально жаждут веселья. Это делает их уникальными и приносит им удовольствие. Вам сложно будет найти Льва, который бы вел себя как-то иначе.

13. Они вовсе неплохие люди.