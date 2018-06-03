13 причин, почему Лев - это лучший знак Зодиака

13 личностных характеристик, которые убедят вас в уникальности Львов.
Внешне они кажутся самоуверенными и довольно агрессивными. Но на самом деле это не имеет ничего общего с реальностью. Никто не может ограничить описание одного человека, основываясь лишь на двух его качествах, верно? Ниже перечислены 13 личностных характеристик, которые убедят вас в уникальности Львов, пишет Cluber.com.ua.
1. Они действительно гордятся своими достижениями.
Они не нуждаются в чьем-то одобрении. Если львы знают, что достигли чего-то стоящего, то признают это. В отличие от большинства людей с синдромом повышенной тревожности, использующих любые формы коммуникации в поисках одобрения и любви окружающих, Львы в этом плане довольно самодостаточны. У них высокая самооценка, а и сильное чувство самоуважения.
2. Они филантропы.
И дело здесь не ограничивается исключительно финансовыми пожертвованиями. Как правило, сердце Львов открыто для каждого человека, чтобы тем самым удовлетворить его потребность в любви и привязанности. Это касается и ненависти. Стоит Льву увидеть, что вы его презираете, и он вам отплатит за это с лихвой.
3. Они всегда выбирают лучшее.
Будь то вопрос моды, выбора мебели, принятия жизненно важных решений или общения с людьми, вы никогда не сможете превзойти Льва в отношении его выбора. Вы можете не соглашаться с представителями этого знака Зодиака, но будьте уверены, что обстоятельства очень скоро заставят вас отступить. Даже не пытайтесь поддать сомнению их безупречные навыки принятия решений. Они просто божественны.
4. Они привлекательны.
Если не учитывать их дерзость, то факт остается фактом — куда бы они ни пошли, Львы всегда являются центром внимания. И дело не в том, что они перетягивают внимание с кого-либо еще. Если бы Лев собирался посетить Виндзорский замок, то сама королева уступила бы ему свое место. Когда он появляется, люди с готовностью передают ему микрофон. И он либо тот, кто говорит, либо тот, на кого оратор хочет воспроизвести впечатление.
5. Из них получаются отличные лидеры.
Упрямство помогает Львам в их профессиональном росте. Каким бы не был состав команды, Львы все равно создадут из ее членов очень прочную базу работников. И это будет выглядеть настолько безупречно, насколько это возможно ожидать от человека. У таких личностей есть редкий дар держать вместе совсем разных людей. Людям нравятся Львы, а последние знают, как пользоваться этим преимуществом.
6. Они берут на себя обязательства и хорошо их выполняют.
Хотя от детей Львов почти нет толку, но взрослыми они становятся отличными работниками. Им нравится власть, поэтому Львы добровольно принимают на себя обязанности лидеров. Их стремление быть на шаг впереди всех остальных гарантирует соблюдение ими любых установленных сроков. Лев это тот самый сотрудник, о котором мечтает любая компания. В каждый проект он вкладывает всю свою душу, и неполная отдача своему делу для него неприемлема.
7. Из них получаются отличные предсказатели.
Ни для кого не секрет, что Львы любят поговорить. Но их слова, как правило, несут в себе зерно мудрости. Вы всегда можете получить у них ценный совет. Львы не подводят людей. Иногда их слова трудно понять, но от этого они не становятся менее ценными. Рожденные под данным знаком склонны к драматизму в своих предсказаниях, но если вы можете не обращать на это внимание, то в итоге получите довольно точное послание. И оно укажет вам на нужное направление.
8. Они потрясающие романтики.
Они слащавые, эмоциональные и точно такие, как показывают в кино или рассказывают в сказках. С помощью своих замысловатых сюрпризов, неожиданных букетов из ваших любимых цветов и полуночных свиданий Львы заставляют вас чувствовать себя персонажем какой-то книги Николаса Спаркса. С ними вы становитесь властелином мира и их сердца. Львы не стесняются своей романтической натуры, да и не должны этого делать. Такие настоящие мастера любви в наше время почти не встречаются, поэтому вам стоит крепко держаться за то, что у вас есть.
9. Они абсолютные экстраверты.
Если вы оставите его на пять минут в комнате с пятью незнакомцами, то по возвращении увидите, что он уже нашел общий язык с каждым из них. Львы социальны до невозможности. Они обожают приключения, везде ищут удовольствия и просто хотят жить на полную. Эти личности определенно относятся к тому типу людей, которых вы бы хотели видеть на своем собрании, чтобы придать ему остроты.
10. Они ревностные соперники.
У Львов есть одна сторона, с которой вам лучше не связываться. Стоит вам их «зацепить» и они набросятся на вас с полной силой. Это касается любой из сфер жизни, будь то работа, образование, любовь – Львы во всем должны быть лучшими. Они не боятся рисковать и берут от жизни максимум. А еще рожденные под этим знаком знают, что работают гораздо лучше, если их подстегивает дух соперничества.
11. Они исключительно преданны.
Если вы встречаетесь со Львом, то можете быть уверены, что он никогда вас предаст. Лев может общаться с другими мужчинами/женщинами или проводить время в обществе представителей противоположного пола, но никогда не сделает ничего такого, чтобы навредило бы вашим отношениям. Если среди ваших друзей есть Львы, то ради вашей защиты они готовы пойти хоть на край света. Окажись вы в беде, эти люди первыми придут на помощь, чтобы вновь поставить вас на ноги.
12. Они всегда стремятся к самому лучшему.
Их них заоблачные мечты. Львы очень предприимчивы, а их тщательно продуманные планы сложно превзойти. Они обожают драматические моменты и буквально жаждут веселья. Это делает их уникальными и приносит им удовольствие. Вам сложно будет найти Льва, который бы вел себя как-то иначе.
13. Они вовсе неплохие люди.
На самом деле, Львы могут быть очень милыми, если захотят. Но советуем это качество не проверять. Постарайтесь не провоцировать Львов и не выводить их из себя. Для вас это плохо закончится, поэтому не будите спящего зверя. Разбудить их спящего монстра это худшая из возможных идей. Поэтому лучше просто наслаждайтесь их великодушием и не пытайтесь что-то изменить. Помните, вы не сможете пережить противостояние с разъяренным Львом.