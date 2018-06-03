«Блины расплющила»: обнажившуюся Волочкову призвали поиметь стыд

Уже по традиции немного загорев на курорте Анастасия опубликовала в Instagram «голое» фото. На сей раз снимок вышел очень удачным, пишут Dni.ru.

«Пирс», – коротко подписала фотографию Волочкова. Однако при первом взгляде на кадр пирс заметить крайне сложно. Крупным планом на фотографии красуется сама балерина. Роскошное тело звезды прикрывают лишь очки, перстень, медальон и пластырь на стопе.

И только при более тщательном рассмотрении можно оценить красоту вокруг – море, пальмы, голубое небо. Поклонники Анастасии опешили от такого кадра. Однако нашли объяснение, почему артистка снялась голой. «Постирала купальник. Ждет когда высохнет», – пошутила одна из фанаток.