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  • «Блины расплющила»: обнажившуюся Волочкову призвали поиметь стыд

«Блины расплющила»: обнажившуюся Волочкову призвали поиметь стыд

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Анастасия Волочкова по случаю окончания учебного года увезла дочку Аришу на Кипр. Теперь балерина радует поклонников солнечными снимками.

Уже по традиции немного загорев на курорте Анастасия опубликовала в Instagram «голое» фото. На сей раз снимок вышел очень удачным, пишут Dni.ru.

«Пирс», – коротко подписала фотографию Волочкова. Однако при первом взгляде на кадр пирс заметить крайне сложно. Крупным планом на фотографии красуется сама балерина. Роскошное тело звезды прикрывают лишь очки, перстень, медальон и пластырь на стопе.

И только при более тщательном рассмотрении можно оценить красоту вокруг – море, пальмы, голубое небо. Поклонники Анастасии опешили от такого кадра. Однако нашли объяснение, почему артистка снялась голой. «Постирала купальник. Ждет когда высохнет», – пошутила одна из фанаток.

Большинство же поклонников призвали Волочкову «поиметь стыд». 

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