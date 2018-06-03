Эти знаки Зодиака сегодня ждет непростой день! Читайте гороскоп на 3 июня

Отношения с родственниками тоже не слишком хороши, но здесь причина всех проблем кроется в тех высоких требованиях, которые вы предъявляете окружающим. Будьте снисходительны, старайтесь не раздражаться по мелочам, и вы почувствуете, что к вам возвращается душевное равновесие.

Дева

Девам стоит обратить особое внимание на отношения с любимым человеком: именно сфера романтических привязанностей сегодня находится в зоне влияния негативных тенденций. Любой ваш поступок может стать причиной для ссоры; придется постараться, чтобы не допустить развития конфликта. Ситуация лишь усугубится, если вы попытаетесь решить все проблемы разом, поэтому проявляйте осмотрительность и избегайте опрометчивых поступков.

Зато профессиональные успехи обещают быть поистине выдающимися. Благодаря незаурядным деловым качествам и бесспорным талантам вы сможете добиться результатов, о которых другие могут только мечтать, найти новых союзников и укрепить свои позиции на работе.

Весы

В целом благоприятный день, однако эмоциональный фон его отличается нестабильностью, поэтому Весы могут переживать по пустякам, испытывать беспричинное беспокойство. Помните, что сегодня звезды на вашей стороне, и старайтесь ни на минуту не терять уверенность в себе. Упорство, аккуратность и исполнительность помогут вам не только справиться с профессиональными проблемами, но и завоевать расположение влиятельных людей.

Настроиться на позитивный лад поможет общение с приятными людьми, давними союзниками и единомышленниками. Юные представители знака могут рассчитывать на поддержку членов семьи, а у влюбленных не будет причин сомневаться в чувствах своего избранника.

Скорпион

Скорпионы смогут добиться выдающихся успехов практически в любом деле, за которое возьмутся, но представителям данного знака стоит опасаться переутомления. Оно станет причиной незначительного ухудшения самочувствия, а также раздражительности, которая будет появляться очень некстати. Сохраняйте контроль над своими эмоциями и не забывайте о поставленных целях: у вас есть шанс их добиться.

День обещает быть необыкновенно удачным для всех романтически настроенных Скорпионов. Влюбленные получат массу удовольствия от общения, а тех, кто еще находится в поисках своей «половинки», ожидают приятные встречи. Не стоит отказываться от посещения светских мероприятий – вы прекрасно проведете время.

Стрелец

Вы едва ли добьетесь значительных успехов в работе, если откажетесь от помощи, которую предложат давние деловые партнеры или новые знакомые. Звезды обещают особое покровительство тем, кто готов к сотрудничеству и охотно пожертвует собственными амбициями ради интересов общего дела. Неблагоприятна финансовая ситуация, денежные поступления маловероятны.

Поездки требуют предельной осторожности, время, проведенное в пути, едва ли будет приятным. Зато от общения с близкими людьми вы получите массу удовольствия, а новое романтическое знакомство положит начало значительным переменам в личной жизни.

Козерог

День противоречивый и сложный. Вы ставите перед собой цели, достичь которых сегодня практически невозможно, однако откладываете решение мелких проблем, с которыми смогли бы справиться без труда. Возможны значительные расходы, ожидаемые денежные поступления едва ли будут получены в срок, поэтому старайтесь расходовать деньги экономно. Нежелательно совершать долгие поездки, проводить деловые переговоры с иностранцами.

Разногласия с родственниками серьезны, пришло время менять свое поведение, искать новое решение старых проблем. В этой непростой ситуации вы можете рассчитывать на поддержку любимого человека, однако и здесь о полном взаимопонимании и истинной гармонии можно только мечтать.

Водолей

Старайтесь не торопиться с принятием важных решений в профессиональной сфере: звезды напоминают о том, что первое впечатление может быть обманчивым, и советуют еще раз обдумать сложившуюся ситуацию. Расставание с привычными иллюзиями для многих будет болезненным, но именно оно станет началом нового, интересного и важного жизненного периода. Финансовая картина неблагоприятна, вы распоряжаетесь деньгами неразумно и пропускаете мимо ушей толковые советы.

Отношения с любимым человеком разлаживаются, и сейчас стоит на время отстраниться, отложить любые серьезные беседы до тех пор, пока вы снова не обретете спокойствие.

Рыбы

Будьте терпеливы: успехи возможны, но покорить все вершины сразу едва ли удастся. Вы склонны проявлять излишнюю расточительность и тратить больше денег, чем следовало бы; постарайтесь вовремя остановиться, поскольку дело может закончиться серьезными неприятностями. Неплохи профессиональные перспективы, поддержка коллег и руководства позволит вам легко и изящно преодолеть любые преграды.