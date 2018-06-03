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28-летняя девушка чудом спаслась от бойфренда, передав ветеринару эту записку

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ФОТО: AP/SCANPIX

Мужчина в течение двух дней жестоко избивал возлюбленную и угрожал ей пистолетом.

Жительница Флориды вырвалась из рук жестокого бойфренда после того, как ей удалось передать сотруднику ветеринарной клиники записку с просьбой о помощи. После двух дней избиений и угроз оружием Каролин Райхл убедила Джереми Флойда, чтобы он позволил ей отвезти собаку к ветеринару, сообщает Лайф со ссылкой на New York Post.

 Джереми Флойд

ФОТО: / AP

39-летний Джереми согласился, хоть и настоял на том, чтобы пойти вместе с ней. Мужчина взял с собой заряженный пистолет и всю дорогу угрожал Каролин, что убьёт её и её семью. Когда же они приехали в клинику, то 28-летней девушке чудом удалось передать одному из сотрудников записку.

ФОТО: / AP

"Вызовите полицию. Мой парень угрожает мне. У него есть пистолет. Пожалуйста, сделайте так, чтобы он не догадался", - говорилось в записке. 

К счастью, стражам правопорядка удалось задержать Джереми, и сейчас он находится за решёткой без права на внесение залога. Каролин лежит в больнице с травмой головы и синяками по всему телу. Девушка рассказала, что пыталась отнять у парня пистолет, но в ходе борьбы он дважды выстрелил в стену. После этого целых два дня она вынашивала план побега.

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