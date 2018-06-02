Видео: нелепо вырядившегося Киркорова унизили за сходство с Пугачевой

В своем Instagram Киркоров опубликовал видеозапись, на которой запечатлена встреча жителей Ижевска с делегацией от Первого канала во главе с Филлипом Бедросовичем. В объектив видеокамеры попали спускающиеся вместе с певцом по трапу самолета телеведущие Юлия Барановская и Арина Шарапова, а также режиссер Борис Грачевский. Гостей встречают очень душевно – музыканты, народный хор, цветы и традиционный каравай.

Делегация "Первого", с удовольствием пробует местный хлеб, танцует и хлопает оркестру. Особо отличился Киркоров. Певец размахивал флагом, танцевал с Юлией Борановской, позировал фотографам, в общем, был ярче всех.

Примечательным был и наряд поп-короля. Желтая толстовка с котом, по верх которой была надета розовая кожанка с белым воротником и множеством металлических заклепок, а также синие джинсы с огромными пестрыми цветами.

Посмотрев видео, поклонники очень расстроились. Им показалось, что певец заигрался и потерял мужественность, так сказать, обабился. Некоторые упрекнули звезду в том, что он слишком подражает Алле Пугачевой.