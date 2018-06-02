Боль была адская: с Карауловой случилось несчастье

На профессиональной сцене Юлианна Караулова уже почти половину из 30 пока прожитых лет. После окончания "Фабрики звезд", которой, кстати, руководила сама Алла Пугачева, Юлианна стала солисткой группы 5sta Family. За четыре года пребывания в ней записала несколько хитов и получила ряд престижных номинаций и премий, в числе которых – "Золотой граммофон – 2013" за песню "Вместе мы".

"За 14 лет, которые я выступаю, чего только не случалось со мной во время выступлений, – рассказала Караулова во время "Детской новой волны". – Я и падала на сцене, и платье рвалось в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте, и слова я забывала перед многотысячной публикой "Олимпийского". А однажды моя коллега по "Фабрике звезд" наступила мне на ногу острым каблуком. Боль была адская! Искры посыпались из глаз. Но мне надо было продолжать улыбаться, я же на сцене, на меня смотрят. Коллегу я простила, конечно, она же не нарочно!"