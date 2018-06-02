сб, 02.06.2018
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  • Она же мать! Утка атаковала таксиста так, что теперь он вряд ли полезет к пернатым (ВИДЕО)

Она же мать! Утка атаковала таксиста так, что теперь он вряд ли полезет к пернатым (ВИДЕО)

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Утята. Иллюстративное фото.

ФОТО: Susanne Vopel / PantherMedia / Susanne Vopel

В Москве в районе около метро Речной Вокзал утка, за которой следовали утята, как следует отделала таксиста, который указывал ей, как надо правильно переходить через дорогу. В соцсетях посчитали, что утка подает отличный пример, причем не только своим детенышам.

Страница «Новости Москвы» в фейсбуке опубликовала забавное видео с московским таксистом, который пытается помочь утке с четырьмя утятами перейти дорогу у Речного вокзала. Но, судя по всему, мужчина быстро вспомнил, как опасно бывает лезть со своими указаниями к дамам по поводу того, как следует выгуливать детей. Птица довела утят до края проезжей части, а затем атаковала непрошенного советчика.

Таксисту пришлось станцевать тектоник, чтобы защититься от утки, которая щипалась и норовила ударить его крыльями.

Под одобрительные смешки прохожих таксист все-таки отстал от птицы, которая спокойно проследовала дальше.

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