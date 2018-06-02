Она же мать! Утка атаковала таксиста так, что теперь он вряд ли полезет к пернатым (ВИДЕО)

Страница «Новости Москвы» в фейсбуке опубликовала забавное видео с московским таксистом, который пытается помочь утке с четырьмя утятами перейти дорогу у Речного вокзала. Но, судя по всему, мужчина быстро вспомнил, как опасно бывает лезть со своими указаниями к дамам по поводу того, как следует выгуливать детей. Птица довела утят до края проезжей части, а затем атаковала непрошенного советчика.