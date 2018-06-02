сб, 02.06.2018
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  • В Швейцарии камеры зафиксировали в небе загадочную аномалию

В Швейцарии камеры зафиксировали в небе загадочную аномалию ЖУТЬ!

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Bernd März / PantherMedia / Bernd März

27 мая этого года в городке Шпиц (Швейцария) произошло загадочное явление: в ночном небе возникли некоторые вспышки, природу которых никто не может объяснить.

Зафиксирована аномалия была камерой SkyWatch. Запись сразу же отправилась в Интернет на всеобщее обозрение. Как видно на прикрепленном ролике, сперва возникли несильные вспышки разных цветов — фиолетовые, синие, серые. Однако потом образовалась аномалия такой силы, что на секунды ночь превратилась в день.

Специалисты затрудняются прокомментировать запись. Пользователи сети, в свою очередь, связали вспышки с грозой или падением метеорита, однако ученые опровергли эти теории.

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