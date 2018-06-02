В Швейцарии камеры зафиксировали в небе загадочную аномалию ЖУТЬ!
2 июня 2018 г., 17:57
27 мая этого года в городке Шпиц (Швейцария) произошло загадочное явление: в ночном небе возникли некоторые вспышки, природу которых никто не может объяснить.
Зафиксирована аномалия была камерой SkyWatch. Запись сразу же отправилась в Интернет на всеобщее обозрение. Как видно на прикрепленном ролике, сперва возникли несильные вспышки разных цветов — фиолетовые, синие, серые. Однако потом образовалась аномалия такой силы, что на секунды ночь превратилась в день.
Специалисты затрудняются прокомментировать запись. Пользователи сети, в свою очередь, связали вспышки с грозой или падением метеорита, однако ученые опровергли эти теории.