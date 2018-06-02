Насколько смартфон вреден на самом деле

Но как это влияет на наш мозг? Кандидат биологических наук Владимир Немерцалов рассказал, стоит ли бояться за свой интеллект, если не можешь оторваться от экрана телефона.

Игры на смартфоне нас тренируют

Многие думают, что человек тупеет, когда "втыкает" в телефон. Это не так. Даже когда мы играем во что-то примитивное, нам приходится решать ряд задач для прохождения этой игры. Пока мы это делаем, мы овладеваем новыми навыками, например, учимся взаимодействовать с машинным разумом или с другими игроками. Практически все игры развивают мелкую моторику, учат концентрироваться и переключать внимание. В диагностике СДВГ (синдром гиперактивности и дефицита внимания – прим. ред) используют тест, который вполне можно принять за простенькую игру из 2005-го. Многие игры тренируют память. Например,в журнале "Neuroscience" опубликовали об этом исследование Калифорнийского университета в Ирвине (США). Студенты-добровольцы в течении нескольких недель играли в Супер Марио, а в итоге не только побили рекорды своих друзей, но и улучшили когнитивные функции.

Многие полученные навыки оказываются не нужны. Но есть и недостатки. Одна проблема заключается в том, что играя на мобильном, мы становимся более квалифицированы в той области, которая не востребована. Мы можем быть лучшими в рейтинге игры и владеть всеми необходимыми для этого навыками, но это никак не отразится на нашей карьере или социальной жизни. То же самое с лентой новостей — мы получаем информацию, которую не можем нигде применить с пользой для себя.

Мы неосознанно занимаемся профилактикой деменции

Наши нервные клетки постоянно отмирают. После 25-30 лет каждый год наш мозг уменьшается на грамм-полтора. Но этот процесс можно замедлить. Когда мы гуглим что-то, переходим по разным ссылкам, используем гаджеты для решения нетривиальных задач, это замедляет старение мозга. Так что если вас упрекают в слишком частом использовании смартфона, можете смело отвечать, что делаете это, чтобы избежать деменции в старости.

Смартфоны мешают учебе

Также последние бельгийские исследования показывают, что средний европейский студент проверяет обновления на своем смартфоне от трех до пяти раз в течение пары. Оценки у "зависимых" от смартфона при этом на 10% ниже, чем у других студентов. Виноваты здесь, очевидно, не сами гаджеты, а рассредоточенность внимания, которой они способствуют. Когда мы переписываемся с кем-то во время просмотра фильма, это вредит нашей способности концентрироваться на чём-то одном, повышает отвлекаемость и даже может провоцировать эмоциональные проблемы, приводящие к хронической тревожности и депрессии. В списке неврозов даже появился современный вариант невроза навязчивых состояний, так называемый ТНСС (тревожный невроз соц.сетей).

У частого пользования смартфоном есть как плюсы, так и минусы