Заболевание щитовидки: как не пропустить начало серьезной болезни

Щитовидная железа – необычайно важный орган. Она отвечает за производство гормонов, регулирует использование организмом энергии, оказывает влияние практически на каждую клетку, ткань и орган в теле человека. Не выявленные вовремя заболевания щитовидной железы могут иметь серьезные последствия для многих органов тела человека, в том числе печени, кишечника, репродуктивной системы, сердца и даже мозга. Расположена щитовидка в области шеи и имеет форму бабочки. Врачи подсказывают, как самостоятельно обнаружить заболевания щитовидной железы, передает Lifestyle.

Чувство депрессии или подавленности. Недостаток или, напротив, переизбыток тироидного гормона может влиять на настроение. В частности, нехватка его ведет к низкому уровню гормона "счастья" — серотонина. И вы тогда чувствуете себя грустными и разбитыми. Ели же его слишком много, возникает чувство тревоги, беспокойства и раздраженности.

Запор

Если вас мучит эта проблема и избавиться от нее вы не можете, велика вероятность, что у вас сбой выработки тироидного гормона. Это один из трех наиболее распространенных признаков гипотиреоза.

Вы много спите

Да, вставать по утрам – труд для всех, но если подъем становиться просто невыносимым, то надо бы посмотреть на это как на "звоночек". Инертный гормон замедляет работу организма едва ли не до состояния черепахи, и вы ходите весь день как сонная муха.

Сухость кожи

Сухая, шелушащаяся кожа круглый год, а не только зимой? Это тоже может быть одним из признаков гипотиреоза. Также этому сопутствует сухость ногтей и волос, вероятно даже выпадение волос. Это происходит из-за нехватки тироидного гормона, которая вызывает нарушение цикла их роста.

Внезапный набор веса

Резкий набор веса, хотя и незначительный, тоже является симптомом. Он вызывается падением скорости обмена веществ, но аппетит снижается, что не позволяет допустить его существенного увеличения. То же касается и тех, кто ведет борьбу с лишними килограммами, но никак не может похудеть.

Отсутствие влечения

Потеря либидо входит в 12 признаков гипотиреоза. Это не основной фактор, но все же его нужно рассматривать как дополнение к более серьезным проблемам.

Боль и слабость в мышцах

Обычно боль в теле – нормальный признак. Если вы ударились пальцем, он будет болеть, и если вы долго не занимались спортом, а потом выложились в зале – крепатура обеспечена. Но только так. Если же все тело постоянно ломит и болит, это повод задуматься.

Трепещущее сердцебиение

Вполне возможно, что вы просто влюбились, и это прекрасно. Однако тироидный гормон действует иначе, чем бабочки в животе. Создается ощущение, что сердце пропускает пару тактов. Это даже можно прощупать через пульс на запястье или шее.

Неясная голова

С возрастом ясность мысли немного теряется, но если такое происходит довольно часто, то это уже далеко не просто забывчивость. Эта самая забывчивость – признак нехватки тироидного гормона точно так же, как избыток его, ведет к затруднениям с концентрацией внимания.

Повышенное давление

Если у вас имеется эта проблема и ничего не может ее решить, то велик риск, что дело все таки в щитовидке. Сбои в гормональной работе грозят перенагрузкой сердца и даже сердечными приступами.

Периодичность месячных

Более длительные менструальные периоды с большими выделениями и болями у женщин могут быть признаком гипотиреоза, когда вырабатывается недостаточное количество гормонов. Периоды между менструацией могут сократиться.

При гипертиреозе высокий уровень TH вызывает различного рода нерегулярность менструаций. Периоды становятся короче или длиннее, менструация может пройти в совсем незначительном количестве.

Аппетит и еда