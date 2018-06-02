Настоящий мужчина: cын-студент Екатерины Гусевой поразил пользовательниц Сети

У актрисы Екатерины Гусевой двое детей. Дочь Анна, которая успешно окончила первый класс, и сын Алексей – студент МГИМО. Он несколько лет назад снимался вместе с мамой в фильме "Прогулка по Парижу".

Фото и видео со съемок на Первом канале Екатерина выложила в Instagram. Поклонники Гусевой помнят Алексея еще совсем ребенком и очень удивились, тому как сильно он вырос, пишет Дни.ру.

ФОТО: Instagram

"Ого. Да Алексей уже настоящий мужчина. А вроде совсем маленький еще вчера был", "Сынуля копия папы", "Чудесные!!! Катюша,помню Вашего сына по фильму "Прогулка по Парижу"...Вы ведь с ним там снимались? Как же вырос парень", – написали актрисе пораженные фанаты.

Не осталась без внимания и дочь Гусевой. Девочка в прямом эфире исполнила песню "Пусть всегда будет солнце". Аня отлично справилась, чем вызвала бурю восторга.