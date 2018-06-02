Puma показала кроссовки с бактериями, прогрызающими обувь, если спортсмен потеет

Немецкий производитель спортивной экипировки и специалисты Массачусетского технологического института создали кроссовки с особой дышащей подошвой. Под стелькой находятся микробы, которые прогрызают подошву для лучшей вентиляции, сообщает Dezeen.

Обувь была представлена в рамках презентации коллекции Adaptive Dynamics. Первый экземпляр имеет подошву из пористого материала, внутри которого обитают бактерии. Как только температура подошвы повышается, они начинают прогрызать материал, чтобы увеличить доступ свежего воздуха. Тем самым кроссовки и стопа их обладателя будут лучше охлаждаться.

ФОТО: Dezeen