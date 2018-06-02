Puma показала кроссовки с бактериями, прогрызающими обувь, если спортсмен потеет

При увеличении температуры тела и обуви специальные бактерии начинают грызть пористый материал кроссовок.
Немецкий производитель спортивной экипировки и специалисты Массачусетского технологического института создали кроссовки с особой дышащей подошвой. Под стелькой находятся микробы, которые прогрызают подошву для лучшей вентиляции, сообщает Dezeen.
Обувь была представлена в рамках презентации коллекции Adaptive Dynamics. Первый экземпляр имеет подошву из пористого материала, внутри которого обитают бактерии. Как только температура подошвы повышается, они начинают прогрызать материал, чтобы увеличить доступ свежего воздуха. Тем самым кроссовки и стопа их обладателя будут лучше охлаждаться.
Вторая модель коллекции оснащена датчиками, которые собирают биологические данные спортсмена. Информация отправляется на смартфон, где специальная программа анализирует состав его пота и уровень различных веществ в организме. Третьей вещью в коллекции является специальная футболка, материал которой темнеет при контакте с загрязнённым воздухом. О стоимости элементов коллекции Adaptive Dynamics и дате поступления в продажу не сообщается.