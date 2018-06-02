Галерея: заяц Кирилл из Лоттемаа обрадовал победительницу розыгрыша на Limon.ee!

Нашей победительницей стала Анна - мать двух очаровательных девочек Каролины и Ксеньи. А приз вручал никто иной как новый житель Лоттемаа - заяц Кирилл из Петербурга!

Напомним, в этом году в Деревне изобретателей появились новички из Петербурга – заяц Кирилл и суслик Света. Также в программе этого лета – десять новых пьес, написанных Янно Пылдма, с эпизодами из мультфильма «Лотте и пропавшие драконы», который выйдет в следующем году.