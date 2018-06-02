сб, 02.06.2018
Выиграй семейный пакет в Лоттемаа ко Дню защиты детей! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Галерея: заяц Кирилл из Лоттемаа обрадовал победительницу розыгрыша на Limon.ee!

Галерея: заяц Кирилл из Лоттемаа обрадовал победительницу розыгрыша на Limon.ee!

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На прошлой неделе на Facebook-страничке Limon.ee к Дню защиты детей проходил розыгрыш поездки в Лоттемаа для всей семьи! 

Нашей победительницей стала Анна - мать двух очаровательных девочек Каролины и Ксеньи. А приз вручал никто иной как новый житель Лоттемаа - заяц Кирилл из Петербурга! 

Напомним, в этом году в Деревне изобретателей появились новички из Петербурга – заяц Кирилл и суслик Света. Также в программе этого лета – десять новых пьес, написанных Янно Пылдма, с эпизодами из мультфильма «Лотте и пропавшие драконы», который выйдет в следующем году.

Тематический парк Лоттемаа в деревне Рейу будет открыт с 9 июня по 31 августа каждый день с 10 до 18.00.

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