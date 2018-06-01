Фото 18+: проникновенная съемка знаменитой модели поставила Сеть на уши

Ты легко представишь себе наши умиление и гордость, когда некоторое время назад она начала выкладывать у себя в Instagram кадры особенно проникновенной фотосессии. Делала она это в изощренно томительно темпе: один снимок в несколько дней. Мы решили уберечь тебя от изматывающего ожидания и взять этот удар на себя, пишет Menscult.ua.