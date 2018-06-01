Фото 18+: проникновенная съемка знаменитой модели поставила Сеть на уши
1 июня 2018 г., 19:12
Ирландия Болдуин поистине не только папина и мамина, но и вселенская радость! Пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать те суровые и ненастные дни, когда она воздерживается от того, чтобы радовать мир откровенным видео или эротической съемкой. Честь и хвала ей за это!
Ты легко представишь себе наши умиление и гордость, когда некоторое время назад она начала выкладывать у себя в Instagram кадры особенно проникновенной фотосессии. Делала она это в изощренно томительно темпе: один снимок в несколько дней. Мы решили уберечь тебя от изматывающего ожидания и взять этот удар на себя, пишет Menscult.ua.
И вот наконец с чистой совестью и восторгом показываем тебе полную версию. Если ты захлебнешься от восторга, мы тебя поймем и поддержим!