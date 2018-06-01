Горячее видео: учительница устроила стриптиз на выпускном
1 июня 2018 г., 18:26
В Болгарии учительница средней школы Дарина Димова станцевала стриптиз на выпускном перед своими учениками, сообщает Daily Star.
Выпускной из школы проходил в ночном клубе. Учительница сначала танцевала возле мужчины с голым торсом, а потом начала стягивать с него штаны.
За всем этим наблюдали выпускники. Увидев видео, родители пожаловались в школу. Сама женщина ничего не знала, что ее снимают на видео. Когда она увидела запись, то сразу написала заявление об увольнении, пишет Mport.ua.
Если видео ниже не открывается, смотрите ролик ЗДЕСЬ!