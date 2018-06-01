Горячее видео: учительница устроила стриптиз на выпускном

Выпускной из школы проходил в ночном клубе. Учительница сначала танцевала возле мужчины с голым торсом, а потом начала стягивать с него штаны.

За всем этим наблюдали выпускники. Увидев видео, родители пожаловались в школу. Сама женщина ничего не знала, что ее снимают на видео. Когда она увидела запись, то сразу написала заявление об увольнении, пишет Mport.ua.