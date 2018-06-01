Какую зарплату нужно получать, чтобы считаться богатым

И хотя мы привыкли, что слово «богатый» обычно стоит рядом со словом «миллионы» или «миллиарды», это определение в разных странах будет отличаться, пишет Menscult.ua.

Дело в том, что вам понадобится разное количество денег для того, чтобы считаться богатым в Испании, Китае или, скажем, Аргентине.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

После того, как в Великобритании озвучили предложение поднять налоги «богатым» (тем, кто получает больше 80 тыс. фунтов в год), встал вопрос: а сколько же надо получать, чтобы вас таковым считали. Согласно результатам проведенного соцопроса, большинство людей считает, что если вы получаете 60 500 фунтов в год, вас можно отнести к этой категории.

Если вы хотите считаться богатым в Великобритании, советуем вам изучить список 10 самых высокооплачиваемых профессий страны. На первом месте – биржевые брокеры со средней зарплатой 133 тыс. фунтов в год.

За ними следуют исполнительные директора с зарплатой 123 тысяч и директора по маркетингу, получающие 88 тысяч. Завершают список менеджеры банков, чья зарплата составляет 75 тысяч.

США

В США уровень богатства сильно зависит от штата – стоимость жилья, например, в Нью-Йорке совсем не такая, как в Сиэттле, так же как и налоги в Нью-Йорке отличаются от налогов в штате Вашингтон. Средний доход семьи в США составляет около 60 тыс. долларов. Так вот, чтобы считаться богатым, нужно в среднем зарабатывать как минимум вдвое больше – 118 080 долларов год, но эта цифра намного выше в больших городах страны.

Например, в Нью-Йорке вы богаты, если получаете больше 143 797 долларов в год. 1% супербогатых людей зарабатывают больше полумиллиона. В Лос-Анджелесе 132 тыс. долларов в год сделают вас человеком «при деньгах», но чтобы войти в элиту, придется получать уже 450 тысяч.

Такие (и даже бо́льшие) деньги в США получают, помимо актеров, моделей, певцов или сотрудников Уолл-Стрит, люди, связанные с медициной.

Согласно последнему списку самых высокооплачиваемых профессий, лучше всего получают анестезиологи, чья зарплата составляет в среднем 235 тыс. долларов в год. Немного отстают от них хирурги (на 2 тыс. меньше) и челюстно-лицевые хирурги (219 тыс. долларов в год).

СИНГАПУР

А вот Сингапур играет совсем в другой лиге. Он считается одной из самых богатых стран в мире, а его жители – богатейшие люди Азии. В результате показатели богатства в других странах – 70 тыс. фунтов в Великобритании или 200 тыс. долларов в Соединенных Штатах – намного ниже этой цифры в Сингапуре: здесь нужно иметь 235 тыс. евро в год.

Согласно исследованиям Wealth Insight, состояние в 5,2 миллиона долларов (в среднем) позволит вам считаться богачом в этой стране. Под это определение, кстати, попадает каждый 35-й житель Сингапура. Возможно, цифры перестанут казаться такими фантастическими, если знать, что самая дешевая машина в стране стоит 42 тыс. евро.

Лучше всего в Сингапуре зарабатывают хирурги (200 тыс. долларов в год), программисты и инвесторы. Сингапур – необычная страна: сюда приезжают многие богатые люди из других стран, и здесь живут международные предприниматели.

ИСПАНИЯ

Несколько лет назад богатым официально становился человек, чье имущество оценивалось в 680 тыс. евро и выше. Хотя испанцы считали богатым любого, кто получал больше 6 тыс. евро в месяц, так что годовая зарплата в 120 тыс. евро до вычета налогов превращала вас в Испании в богача. Эти цифры очень похожи на британские.

Столько зарабатывают хирурги – их зарплата составляет около 100 тыс. евро в год, и это вторая в списке самых высокооплачиваемых профессий. Еще один пример – коммерческие пилоты, которые могут получать даже больше.