Докатался: очередной ведущий уходит из программы Top Gear

Актер Мэтт Леблан («Друзья») больше не будет вести программу Top Gear. Он уйдёт из проекта после следующего сезона.

По словам актера, он слишком занят. Из-за постоянных путешествий он слишком мало проводит времени с семьёй и друзьями.

«Жаль, однако из-за этого я не останусь на шоу. Всегда буду его фанатам. Желаю команде успеха», - написал актер.