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Докатался: очередной ведущий уходит из программы Top Gear

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ФОТО: Colin Hutton/AP/Scanpix

Мэтт Леблан объяснил свое решение высокой занятостью. Также он из-за путешествий перестал видеться с семьёй, пишет Лайф.

Актер Мэтт Леблан («Друзья») больше не будет вести программу Top Gear. Он уйдёт из проекта после следующего сезона.

По словам актера, он слишком занят. Из-за постоянных путешествий он слишком мало проводит времени с семьёй и друзьями.

«Жаль, однако из-за этого я не останусь на шоу. Всегда буду его фанатам. Желаю команде успеха», - написал актер.

Пока нет информации, когда выйдет 26-й сезон. Передачу Леблан начал вести в 2016 году, после увольнения из программы многолетнего ведущего Джереми Кларксона и ухода его коллег Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя.

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