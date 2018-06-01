Докатался: очередной ведущий уходит из программы Top Gear
1 июня 2018 г., 17:00
Мэтт Леблан объяснил свое решение высокой занятостью. Также он из-за путешествий перестал видеться с семьёй, пишет Лайф.
Актер Мэтт Леблан («Друзья») больше не будет вести программу Top Gear. Он уйдёт из проекта после следующего сезона.
По словам актера, он слишком занят. Из-за постоянных путешествий он слишком мало проводит времени с семьёй и друзьями.
«Жаль, однако из-за этого я не останусь на шоу. Всегда буду его фанатам. Желаю команде успеха», - написал актер.
Пока нет информации, когда выйдет 26-й сезон. Передачу Леблан начал вести в 2016 году, после увольнения из программы многолетнего ведущего Джереми Кларксона и ухода его коллег Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя.