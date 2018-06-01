пт, 01.06.2018
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  • Каких запахов боятся комары и как их отогнать

Каких запахов боятся комары и как их отогнать

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Комар.

ФОТО: Tooмaс Хуйк

Врачи утверждают, что летом все больше людей страдают из-за осложнений, вызванных аллергией. Если пострадавшего не доставить во время в больницу, случай может быть фатальным. Ведь ему грозит отек Квинке, когда блокируются дыхательные пути, пишет Сегодня.

Эксперты рассказывают, что комаров отпугивает запах гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. Любое из масел этих растений можно использовать для защиты – достаточно смазать открытые участки кожи, или капнуть масло в одеколон (5-10 капель), а также на источник огня – в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду.

Аллерголог Александр Назаренко советует летом меньше пользоваться духами и дезодорантами, потому что насекомых привлекают эти ароматы. Риск укусов увеличивается в разы.

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