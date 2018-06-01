Каких запахов боятся комары и как их отогнать

Врачи утверждают, что летом все больше людей страдают из-за осложнений, вызванных аллергией. Если пострадавшего не доставить во время в больницу, случай может быть фатальным. Ведь ему грозит отек Квинке, когда блокируются дыхательные пути, пишет Сегодня.