Каких запахов боятся комары и как их отогнать
1 июня 2018 г., 15:23
Врачи утверждают, что летом все больше людей страдают из-за осложнений, вызванных аллергией. Если пострадавшего не доставить во время в больницу, случай может быть фатальным. Ведь ему грозит отек Квинке, когда блокируются дыхательные пути, пишет Сегодня.
Эксперты рассказывают, что комаров отпугивает запах гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. Любое из масел этих растений можно использовать для защиты – достаточно смазать открытые участки кожи, или капнуть масло в одеколон (5-10 капель), а также на источник огня – в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду.
Аллерголог Александр Назаренко советует летом меньше пользоваться духами и дезодорантами, потому что насекомых привлекают эти ароматы. Риск укусов увеличивается в разы.