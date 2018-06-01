пт, 01.06.2018
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Знаменитости снялись в трогательном клипе Maroon 5

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ФОТО: Mario Anzuoni / Reuters

Maroon 5 умеет удивлять своих фанатов. Например, в феврале 2018 года группа представили клип Wait и на сегодняшний день ролик собрал более 77 миллионов просмотров, пишет Сегодня.

А 30 мая в сети появился клип группы Maroon 5 и певицы Cardi B на песню Girls Like You. Ролик уже успел собрать почти 3 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что в видео снялись актрисы Галь Гадот, Милли Бобби Браун, Дженнифер Лопес, певицы Рита Ора и Камила Кабельо, телеведущая Эллен Дедженерес, комик Сара Сильверман, модель Эшли Грэм и другие. 

В конце клипа появляются супруга солиста группы Адама Ливайна и его дочь, которых он обнимает. Получилось очень трогательное видео!

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