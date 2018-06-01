С бокалами в такси и страстные поцелуи: смотрите, чем закончилась самая гламурная эстонская вечеринка Папарацци!
1 июня 2018 г., 12:42
Вечером, 31 мая, в таллиннском культурном центре Salme прошла ежегодная церемония вручения премий эстонского журнала Kroonika.
Сотни богатых, гламурных и знаменитых собрались на торжество, где были награждены лучшие теле-и радиоведущие, а также знаменитости в других категориях.
Гости пришли в изысканных нарядах, наслаждались развлекательной программой и в начале вечера скромно позировали фотографам. К ночи же картина изменилась. Фотограф портала Elu24 запечатлил, как весело разъезжалась разгоряченная публика. Смотрите галерею!