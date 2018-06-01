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  • С бокалами в такси и страстные поцелуи: смотрите, чем закончилась самая гламурная эстонская вечеринка

С бокалами в такси и страстные поцелуи: смотрите, чем закончилась самая гламурная эстонская вечеринка Папарацци!

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Вечером, 31 мая, в таллиннском культурном центре Salme прошла ежегодная церемония вручения премий эстонского журнала Kroonika.

Сотни богатых, гламурных и знаменитых собрались на торжество, где были награждены лучшие теле-и радиоведущие, а также знаменитости в других категориях. 

Гости пришли в изысканных нарядах, наслаждались развлекательной программой и в начале вечера скромно позировали фотографам. К ночи же картина изменилась. Фотограф портала Elu24 запечатлил, как весело разъезжалась разгоряченная публика. Смотрите галерею!

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