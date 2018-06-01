Фото: подросшая дочь Абдулова вышла в свет и произвела сильное впечатление на публику

Прославленного актера театра и кино не стало 10 лет назад. В его день рождения знакомые и коллеги рассказали 11-летней Евгении, каким был ее папа, ведь сама она не помнит его, так как была крохотной малышкой, когда он ушел, пишут Argumentiru.com.

Женя произвела сильное впечатление на поклонников Абдулова. В настоящее время в соцсетях ведется активная дискуссия вокруг нее. Люди спорят: к примеру, кто-то уверен, что внешне Женя — вылитый папа, а другие утверждают, что в ее облике нет ничего общего со знаменитым отцом. Говорят, что у Жени, как и у ее родителя, яркий и сильный характер. Девочка растет настоящим лидером: несмотря на юный возраст, строит всех вокруг и способна сказать твердое и безапелляционное «нет», даже если имеет дело с признанным режиссером.