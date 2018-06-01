Федорова попала впросак из-за интимного фото

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оксана опубликовала красочное фото, на котором позирует в мокрой белой рубашке. От влаги ткань стала просвечиваться и кое-где прилипла к телу, приоткрыв взору нижнее белье и прекрасные формы барышни.

Поклонники были шокированы откровенностью Оксаны, ведь такие кадры встречаются в ее микроблоге крайне редко. Однако они поспешили похвалить телеведущую, во-первых, за смелость, а во-вторых, за изумительную фигуру.

Добавим, что Оксана уже опубликовала этот снимок, правда очень давно – в июне 2014 года. Тогда этот кадр вызвал настоящую бурю в интернет-СМИ, ведь скандальная фотосессия была сделана лишь через несколько месяцев после того, как у знаменитости родилась дочь Елизавета. Видимо, Федорова понадеялась, что фанаты не вспомнят этот кадр, но попала в впросак, ведь самые преданные поклонники дотошно следят за соцсетями телеведущей.