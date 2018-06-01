Фото: опухший и исцарапанный Данила Козловский шокировал фанатов

Данила показал опухшее и исцарапанное лицо. Артист пояснил, что так бывает, если тебе очень рады, но на лапках отсутствует педикюр. Фанаты тут же поняли, что речь идет о Груше – собачке, которую актер и его подруга подобрали во время путешествия в Грузии. Сначала они собирались найти щенку новых хозяев, но привязались к песику и забрали его себе, пишет 7d.org.ua.