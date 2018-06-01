Смотри, на какой страшно дорогой машине арабский принц рассекал по Эстонии
1 июня 2018 г., 9:30
У принца Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума есть огромная коллекция люксовых автомобилей в Дубаи - учавствовать в гонках на спортивных машинах он любит на столько же сильно, как и забеги на лошадях, пишет Elu24.
В Эстонии принц ездил на Mercedes-Benz G-klass. Принц Хамдан выбрал именно это машину из-за местного ландшавта.
Mercedes-AMG G63 имеет V8 битурбо мотор, базовая версия которого имеет мощность 585л.с. и он разгоняется до 100км/ч за 4,5 секунды.