пт, 01.06.2018
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  • Смотри, на какой страшно дорогой машине арабский принц рассекал по Эстонии

Смотри, на какой страшно дорогой машине арабский принц рассекал по Эстонии

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У принца Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума есть огромная коллекция люксовых автомобилей в Дубаи - учавствовать в гонках на спортивных машинах он любит на столько же сильно, как и забеги на лошадях, пишет Elu24.

В Эстонии принц ездил на Mercedes-Benz G-klass. Принц Хамдан выбрал именно это машину из-за местного ландшавта.

Mercedes-AMG G63 имеет V8 битурбо мотор, базовая версия которого имеет мощность 585л.с. и он разгоняется до 100км/ч за 4,5 секунды.

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