чт, 31.05.2018
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  • Галерея: в интервью арабский принц предпочел говорить о лошадях, а не об эстонских женщинах

Галерея: в интервью арабский принц предпочел говорить о лошадях, а не об эстонских женщинах

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Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, который находится в Эстонии в связи с соревнованиями по дистанционным конным пробегам Padise Endurance Festival, дал короткое интервью «Postimees», в котором немного рассказал об эстонских женщинах, лошадях и комарах, пишет Elu24.

«Мне очень здесь понравилось, наслаждаюсь погодой и природой. В эстонию приехал впервые, а одно из моих хобби — приезжая в новую страну, сажусь на велосипед, беру телефон и камеру и просто катаюсь», - признался принц. «В этот раз проехали 50 километров. Люди здесь очень приятные и дружелюбные.»

Но что же больше всего удивило человека, который побывал во многих местах и многое видел?

«Комары! На первом круге они нападали на нас, но, к счастью, у нас были хорошие спреи», - смеется шейх.

Совсем немного сказал шейх об эстонских женщинах и признался, что больше любит говорить о лошадях.

Сегодня он уезжает из Эстонии, но обещает вернуться, если здесь снова будут проводиться подобные соревнования.

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