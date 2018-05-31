Галерея: в интервью арабский принц предпочел говорить о лошадях, а не об эстонских женщинах

Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, который находится в Эстонии в связи с соревнованиями по дистанционным конным пробегам Padise Endurance Festival, дал короткое интервью «Postimees», в котором немного рассказал об эстонских женщинах, лошадях и комарах, пишет Elu24.
«Мне очень здесь понравилось, наслаждаюсь погодой и природой. В эстонию приехал впервые, а одно из моих хобби — приезжая в новую страну, сажусь на велосипед, беру телефон и камеру и просто катаюсь», - признался принц. «В этот раз проехали 50 километров. Люди здесь очень приятные и дружелюбные.»
Но что же больше всего удивило человека, который побывал во многих местах и многое видел?
«Комары! На первом круге они нападали на нас, но, к счастью, у нас были хорошие спреи», - смеется шейх.
Совсем немного сказал шейх об эстонских женщинах и признался, что больше любит говорить о лошадях.
Сегодня он уезжает из Эстонии, но обещает вернуться, если здесь снова будут проводиться подобные соревнования.
Смотрите галерею!