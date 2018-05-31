Галерея: в интервью арабский принц предпочел говорить о лошадях, а не об эстонских женщинах

«Мне очень здесь понравилось, наслаждаюсь погодой и природой. В эстонию приехал впервые, а одно из моих хобби — приезжая в новую страну, сажусь на велосипед, беру телефон и камеру и просто катаюсь», - признался принц. «В этот раз проехали 50 километров. Люди здесь очень приятные и дружелюбные.»

Но что же больше всего удивило человека, который побывал во многих местах и многое видел?

«Комары! На первом круге они нападали на нас, но, к счастью, у нас были хорошие спреи», - смеется шейх.

Совсем немного сказал шейх об эстонских женщинах и признался, что больше любит говорить о лошадях.

Сегодня он уезжает из Эстонии, но обещает вернуться, если здесь снова будут проводиться подобные соревнования.