пт, 01.06.2018
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Видео: неуловимый гусь прервал бейсбольный матч и врезался в табло

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ФОТО: Scanpix

В США игру в бейсбол прервал залетевший на стадион гусь. Птицу не могли поймать до тех пор, пока она не влетела в табло со счетом и рухнула на трибуну, пишут Дни.ру.

Курьезный случай произошел в городе Детройт во время матча между командами «Лос-Анджелес Энджелс» и «Детройт Тайгерс». Сначала птица несколько раз облетела поле по кругу, доставляя массу неудобств спортсменам. Когда нежеланного гостя попытались прогнать, гусь от испуга врезался в табло и упал на трибуны, передает SBNation. Птицу аккуратно подобрали и выпустили сотрудники стадиона. Сообщается, что животное не пострадало. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию в Сети. «Это одновременно и забавное, и печальное зрелище. Мне стало жалко гуся, но его поведение меня развеселило. Похоже на старые добрые мультики», – написал один из пользователей.

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