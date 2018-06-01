Видео: неуловимый гусь прервал бейсбольный матч и врезался в табло

Курьезный случай произошел в городе Детройт во время матча между командами «Лос-Анджелес Энджелс» и «Детройт Тайгерс». Сначала птица несколько раз облетела поле по кругу, доставляя массу неудобств спортсменам. Когда нежеланного гостя попытались прогнать, гусь от испуга врезался в табло и упал на трибуны, передает SBNation. Птицу аккуратно подобрали и выпустили сотрудники стадиона. Сообщается, что животное не пострадало. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию в Сети. «Это одновременно и забавное, и печальное зрелище. Мне стало жалко гуся, но его поведение меня развеселило. Похоже на старые добрые мультики», – написал один из пользователей.