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Ани Лорак чуть не погибла на съемках клипа

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Ани Лорак

ФОТО: Scanpix

Сегодня, 31, мая в сети появился клип знаменитой певицы Ани Лорак на ее композицию «Сумасшедшая». Известно, что съемки проходили в солнечной Греции, пишет Сегодня со ссылкой на kp.ua.

В одноц из сцен видео певица мчится по трассе на красном кабриолете, на котором, актриса чуть не упала с обрыва.

Дело в том, что машина в определенный момент потеряла управление и водителю чудом удалось затормозить. Как призналась сама Ани Лорак, она до сих пор с ужасом вспоминает этот момент.

Также в своем Instagram Ани Лорак поделилась кадром из Греции со съемок «Сумасшедшей»:

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