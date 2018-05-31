Ани Лорак чуть не погибла на съемках клипа
31 мая 2018 г., 16:05
Сегодня, 31, мая в сети появился клип знаменитой певицы Ани Лорак на ее композицию «Сумасшедшая». Известно, что съемки проходили в солнечной Греции, пишет Сегодня со ссылкой на kp.ua.
В одноц из сцен видео певица мчится по трассе на красном кабриолете, на котором, актриса чуть не упала с обрыва.
Дело в том, что машина в определенный момент потеряла управление и водителю чудом удалось затормозить. Как призналась сама Ани Лорак, она до сих пор с ужасом вспоминает этот момент.
Также в своем Instagram Ани Лорак поделилась кадром из Греции со съемок «Сумасшедшей»: