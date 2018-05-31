Ани Лорак чуть не погибла на съемках клипа

В одноц из сцен видео певица мчится по трассе на красном кабриолете, на котором, актриса чуть не упала с обрыва.

Дело в том, что машина в определенный момент потеряла управление и водителю чудом удалось затормозить. Как призналась сама Ани Лорак, она до сих пор с ужасом вспоминает этот момент.