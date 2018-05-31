Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых знаменитостей

Несмотря на то, что каждый цвет волос по своему прекрасен, именно о блондинках существует огромное количество стереотипов и анекдотов. Тем не менее, белокурые красотки доказывают, что цвет волос таланту и харизме не помеха, а наоборот – украшение. В конце концов, джентльмены предпочитают блондинок!
В честь праздника мы сделали подборку самых знаменитых блондинок Голливуда и шоу-бизнеса
1. Риз Уизерспун. Актриса стала очень популярной после своей роли в комедии "Блондинка в законе".
2. Знаменитая актриса Шарлиз Терон является настоящим эталоном красоты в Голливуде.
3. Красотка Блейк Лайвли давно завоевала сердца зрителей. Особенно после своей роли стильной блондинки в сериале "Сплетница".
4. Бритни Спирс одно время была самой узнаваемой блондинкой в мире. Да и сейчас звезда не разлучается со своим образом белокурой красотки.
5. Шикарная Шерон Стоун – самая харизматичная блондинка Голливуда!
6. Несмотря на то, что в фильме "Голодные игры", благодаря которому Дженнифер Лоуренс стала наиболее популярной, она появляется в образе брюнетки, в жизни актриса предпочитает белокурые локоны.
7. Этот список не мог обойтись без солнечной Камерон Диаз.
8. Николь Кидман не изменяет своему образу утонченной блондинки, несмотря на то, что натуральный цвет волос актрисы – рыжий.
9. Не обойтись в списке знаменитых блондинок и без Рене Зеллвегер.
10. Гвинет Пэлтроу замыкает десятку звездных белокурых красоток.