Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых знаменитостей

Несмотря на то, что каждый цвет волос по своему прекрасен, именно о блондинках существует огромное количество стереотипов и анекдотов. Тем не менее, белокурые красотки доказывают, что цвет волос таланту и харизме не помеха, а наоборот – украшение. В конце концов, джентльмены предпочитают блондинок!

В честь праздника мы сделали подборку самых знаменитых блондинок Голливуда и шоу-бизнеса

1. Риз Уизерспун. Актриса стала очень популярной после своей роли в комедии "Блондинка в законе".

ФОТО: Globe Photos/Globe Photos/Sipa USA

2. Знаменитая актриса Шарлиз Терон является настоящим эталоном красоты в Голливуде.

ФОТО: KEVORK DJANSEZIAN/REUTERS

3. Красотка Блейк Лайвли давно завоевала сердца зрителей. Особенно после своей роли стильной блондинки в сериале "Сплетница".

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

4. Бритни Спирс одно время была самой узнаваемой блондинкой в мире. Да и сейчас звезда не разлучается со своим образом белокурой красотки.

ФОТО: Instagram/Instagram

5. Шикарная Шерон Стоун – самая харизматичная блондинка Голливуда!

ФОТО: Admedia, Inc/mjt/AdMedia/Sipa USA

6. Несмотря на то, что в фильме "Голодные игры", благодаря которому Дженнифер Лоуренс стала наиболее популярной, она появляется в образе брюнетки, в жизни актриса предпочитает белокурые локоны.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

7. Этот список не мог обойтись без солнечной Камерон Диаз.

ФОТО: CRISTINA QUICLER/AFP/Scanpix

8. Николь Кидман не изменяет своему образу утонченной блондинки, несмотря на то, что натуральный цвет волос актрисы – рыжий.

ФОТО: Admedia, Inc//Sipa USA

9. Не обойтись в списке знаменитых блондинок и без Рене Зеллвегер.

ФОТО: Scanpix

10. Гвинет Пэлтроу замыкает десятку звездных белокурых красоток.