Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев: появилось фото

"Это поражает мой разум. Как люди что-то там находят, затем приступают к созданию кратера размером с астероид, чтобы отыскать нечто большее", — делится пользователь с ником Velvet_Thunder.

ФОТО: Sergei Karpukhin / Reuters

Посетители Reddit признались, что удивлены тем, как близко к кратеру находятся жилые постройки. "Я удивлен, что они живут так близко к яме. Уверен, что порода очень твердая, но я немного обеспокоен разрушением склона", — поделился опасением с ником Queef_Urban.

ФОТО: Sergey Subbotin / RIA Novosti

Некоторые обратили внимание на то, что прямо рядом с дырой в земле располагается взлетно-посадочная полоса. Юзеры понадеялись, что шахта не является конечным пунктом рейсов, следующих в Мирный.

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