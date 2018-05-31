Темникова заплатила сумму с шестью нулями, чтобы выкупить себя из группы SEREBRO

Елена Темникова была одной из первых участниц группы SEREBRO. Артистка покинула коллектив несколько лет назад и занялась сольной карьерой.

Темникова заявила, что образ, придуманный Максимом Фадеевым для всех участниц группы, был для нее невыносимым. Откровенные сценические наряды, по словам Елены, вызвали только раздражение, и она любыми путями пыталась уйти от сексуальности.

«У меня были разговоры с продюсером… Это были лично мои комплексы, я обычно воспитана, всегда стеснялась своего тела. Мне было очень тяжело носить что-то выше колен, мне было некомфортно в декольте. Я понимала, что о нас думают. Хотя это был всего лишь образ! Но мне в нем было непросто. Откровенно скажу: я просила меня как-то прикрывать, но сексуальность… Она все равно работает. Сейчас у меня нет продюсера. У меня закрытые костюмы, и я максимально комфортно себя чувствую», – поделилась Темникова.

A post shared by Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) on May 28, 2018 at 9:25am PDT

Елена отметила, что сейчас самостоятельно подбирает образы для сцены. По словам певицы, лишь в соцсетях она позволяет себе публиковать снимки в купальниках.

«Мне нужно, чтобы все закрыто было, чтобы я могла расслабиться. Мне нравятся многие песни SEREBRO. Но мы абсолютно разные, занимаем разные ниши. Зрителей и поклонником все равно на всех хватит», – подчеркнула Темникова.

Елена поведала, что не поддерживает отношения с бывшими коллегами из группы. Артистка вспомнила неприятный инцидент, как однажды встретилась с участницами коллектива SEREBRO.

«Мы недавно пересеклись в «Олимпийском», причем пересеклись так, что не было никого. Я поздоровалась, улыбнулась, со всей душой… Как дурочка! А в ответ такая реакция: «Фр-р-р», – рассказала певица.

Темникова также вспомнила, что предупредила о своем уходе участниц и создателей группы за полтора года. Однако, по ее словам, отношения между ней и другими девушками портились все сильнее. Поэтому Елена решила заплатить неустойку - для того, чтобы поскорее покинуть коллектив. В сумме, по словам артистки, было шесть нулей.

«А потом я выкупилась. Все хорошо, но я не знаю, почему такая реакция. Кто-то говорит, что я супер-успешная… Я не хотела больше выступать в группе, у нас накалялись отношения, хотя раньше, из года в год, мы когда-то были близкими подругами. Не хочу сор из избы выносить, мы понимали все. Лучше - разойтись», – призналась Елена.

Темникова поделилась, что часто ее и других девушек из группы общественность называла «поющие трусы». По словам Елены, она так не считала - наоборот, пыталась обыграть навязанный образ.