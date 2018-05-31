Арабский принц оседлал в эстонском Падизе своего коня и скачет 160 километров!

Заезд на 160 километров начался сегодня, 31 мая, в 7 утра в Падизе. Иноземный гость выступает под номером 3. Участников ждет несколько этапов.

В этом масштабном соревновании, которое завершится сегодня в семь часов вечера, принимают участие девять государств. Соревнования проходят на три дистанции: 80, 120 и 160 километров. Самое большое количество участников в Padise Endurance Festival в этом году из Арабских Эмиратов, в числе которых и несколько шейхов из Дубая.