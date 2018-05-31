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  • Арабский принц оседлал в эстонском Падизе своего коня и скачет 160 километров!

Арабский принц оседлал в эстонском Падизе своего коня и скачет 160 километров! Смотрите галерею!

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Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, который считается самым завидным женихом арабского мира, сегодня принял участие в соревнованиях по дистанционным конным пробегам Padise Endurance Festival. 

Заезд на 160 километров начался сегодня, 31 мая, в 7 утра в Падизе. Иноземный гость выступает под номером 3. Участников ждет несколько этапов. 

В этом масштабном соревновании, которое завершится сегодня в семь часов вечера, принимают участие девять государств. Соревнования проходят на три дистанции: 80, 120 и 160 километров. Самое большое количество участников в Padise Endurance Festival в этом году из Арабских Эмиратов, в числе которых и несколько шейхов из Дубая.

Напомним, что 35-летний Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум – самый завидный жених арабского мира. Его часто сравнивают с диснеевским Аладдином.

Журнал Forbes в 2011 году оценил состояние наследника Дубая в 18 миллиардов долларов.

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