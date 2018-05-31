В Великобритании судят мужчину, который пытался отравить принца Джорджа

Недавно сотрудники правоохранительных органов арестовали пособника террористов, угрожавшего мальчику убийством. Британские СМИ рассказали, что принца Джорджа хотели отравить.
Осенью прошлого года британская полиция предотвратила две попытки нападения преступников четырехлетнего принца Джорджа, сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пишет Woman.
Власти Великобритании серьезно относятся к безопасности членов королевской семьи. Ведь людей, которые испытывают ненависть к монаршим особам, не так уж и мало. В сентябре прошлого года психически неуравновешенная женщина попыталась выкрасть принца Джорджа из престижной частной школы Thomas's Battersea. Тогда, по слухам, герцог и герцогиня Кембриджские впервые пожалели, что рассказали общественности, где учится их старший сын. А спустя несколько недель западные СМИ сообщили, что члены ИГИЛ готовили покушение на малыша.
Недавно британские издания рассказали, что полиция арестовала мужчину, который выражал солидарность с ИГИЛ в социальных сетях. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанный также публиковал фото принца и призывал отравить его, добавив яд в мороженое из супермаркета, поставляющего сладости в школу Джорджа. Сейчас в Лондоне идет суд над преступником.