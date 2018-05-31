В Великобритании судят мужчину, который пытался отравить принца Джорджа

Власти Великобритании серьезно относятся к безопасности членов королевской семьи. Ведь людей, которые испытывают ненависть к монаршим особам, не так уж и мало. В сентябре прошлого года психически неуравновешенная женщина попыталась выкрасть принца Джорджа из престижной частной школы Thomas's Battersea. Тогда, по слухам, герцог и герцогиня Кембриджские впервые пожалели, что рассказали общественности, где учится их старший сын. А спустя несколько недель западные СМИ сообщили, что члены ИГИЛ готовили покушение на малыша.