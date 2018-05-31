чт, 31.05.2018
Кинотеатр Coca-Cola Plaza открыл люксовые кинозалы: теперь все будут смотреть фильмы лежа! (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • В Великобритании судят мужчину, который пытался отравить принца Джорджа

В Великобритании судят мужчину, который пытался отравить принца Джорджа Яд в мороженое

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Принц Уильям, принц Джордж и Кейт Миддлтон.

ФОТО: Morgan/SIPA/Morgan/SIPA

Недавно сотрудники правоохранительных органов арестовали пособника террористов, угрожавшего мальчику убийством. Британские СМИ рассказали, что принца Джорджа хотели отравить.

Осенью прошлого года британская полиция предотвратила две попытки нападения преступников четырехлетнего принца Джорджа, сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пишет Woman.

Власти Великобритании серьезно относятся к безопасности членов королевской семьи. Ведь людей, которые испытывают ненависть к монаршим особам, не так уж и мало. В сентябре прошлого года психически неуравновешенная женщина попыталась выкрасть принца Джорджа из престижной частной школы Thomas's Battersea. Тогда, по слухам, герцог и герцогиня Кембриджские впервые пожалели, что рассказали общественности, где учится их старший сын. А спустя несколько недель западные СМИ сообщили, что члены ИГИЛ готовили покушение на малыша.

Недавно британские издания рассказали, что полиция арестовала мужчину, который выражал солидарность с ИГИЛ в социальных сетях. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанный также публиковал фото принца и призывал отравить его, добавив яд в мороженое из супермаркета, поставляющего сладости в школу Джорджа. Сейчас в Лондоне идет суд над преступником. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ