Диана Шурыгина хотела наложить на себя руки из-за измены мужа

Диана Шурыгина, завоевавшая скандальную славу в передаче «Пусть говорят», сейчас счастлива в браке с Андреем Шляниным. Однако буквально накануне девушка позвонила в программу «На самом деле» и сообщила, что подозревает супруга в измене. В эфире показали фотографии, на которых парень, похожий на Андрея идет за руку с девушкой, пишет Starhit.

Молодой человек назвал снимки, которые показали в эфире, фотомонтажем. «В последнее время он стал холодным, перестал отвечать на звонки, когда был на работе», - рассказала Диана.

Ведущий Дмитрий Шепелев признался, почему так быстро начали снимать передачу. «Когда мы разговаривали с Дианой вчера, она говорила не только о том, что она действительно возбуждена. Она рыдала, когда звонила нам и говорила, что сделает что-то с собой, если это окажется правдой», - сообщил Шепелев.

Андрей продолжил утверждать, что у него нет никого на стороне. Шепелев поинтересовался, как будет себя чувствовать Диана, если это окажется правдой. «Для меня это будет самое больное, это предательство. Я ему полностью все доверила. Я не знаю, что мы будем дальше делать, если это окажется правдой. Я боюсь сорваться, боюсь нервного срыва», – заявила Диана.

Выяснилось, что Андрей не раз жалел, что женился на Диане. «У нас бывают, конечно, ссоры, в которых я не права. Но зачем тогда женился? Давай разведемся», - отметила Диана.

Гостьей студии стала ее мама, Наталья. Она заявила, что даже накануне свадьбы у молодоженов был конфликт. Судя по всему, матери Шурыгиной не нравится ее муж. «Он до 30 лет дожил, никому не нужен был, а тебе стал нужен», - отметила женщина.

Наталья негативно настроена по отношению к Андрею, поэтому предполагает, что он изменяет ее дочери. Тем более, ранее в Инстаграме Диане присылали фотографии ее избранника с другими девушками. Мама Шурыгиной хотела бы, чтобы ее дочь развелась с супругом.

На вопрос, верна ли девушка мужу, она ответила утвердительно. «Это глупо, Андрей. Я сижу дома», - отметила Диана. Эксперт решил проверить девушку на детекторе лжи. Она отрицала, что ей делают комплименты другие мужчины. По словам Дианы, ее общение с другими мужчинами – это не флирт, а дружелюбие. Однако, как выяснилось, Шурыгина действительно верна супругу.