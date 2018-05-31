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  • Видео первой брачной ночи Леры Кудрявцевой произвело фурор в Сети

Видео первой брачной ночи Леры Кудрявцевой произвело фурор в Сети

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Лера Кудрявцева

ФОТО: Instagram

Лера Кудрявцева опубликовала видео первой брачной ночи. Зрители не смогли остаться равнодушными от просмотра ролика.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от видео. Особенно многих позабавил отрывок, который называется «Первая брачная ночь». Он начинается с того, что Лера Кудрявцева с короной на голове просит новоиспеченного мужа подождать ее, пока она переоденется в ванной комнате. Далее крупным планом показаны снимаемые корона, светлые волосы и густые ресницы.

В следующую секунду к ожидающему супругу вышла Людмила Светлова, вид которой весьма далек от эротического.

Отметим, что в личной жизни Леры Кудрявцевой все прекрасно. Популярная телеведущая на протяжении нескольких лет замужем за известным хоккеистом Игорем Макаровым, который значительно младше нее. Однако разница в возрасте влюбленных не смущает. Более того, совсем скоро Кудрявцева подарит Макарову первенца. Говорят, блондинка должна родить в конце лета. Важное событие случится в Америке, как утверждают в окружении Леры и Игоря.

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