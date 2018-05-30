Ким Кардашьян превратилась в диснеевскую принцессу

За костюмами Ким Кардашьян на Хэллоуин следят каждый год все. В один из праздников она примерила образ диснеевской принцессы Жасмин, который очень полюбился публике. И на днях она решила повторить эксперимент, перевоплотившись в любимую героиню своей дочери Норт — принцессу Жасмин.

Ким Кардашьян приехала к визажисту Канди Джонсон, чтобы записать видео-урок по перевоплощению в героиню мультфильма.

Но все же не получила ожидаемого результата, ведь дочь сразу ее узнала.

«Это принцесса Жасмин», — сказала 37-летняя Кардашьян дочери.

«Ты на самом деле Ким», — говорит Норт.

«Нет, это не так. Я Жасмин. Твоя мама дала мне свой телефон и попросила позвонить тебе и сказать, что она уже летит домой на ковре-самолете», — попыталась убедить дочь Кардашьян.